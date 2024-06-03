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Посолка ЄС в Україні провела першу зустріч із урядовцями

Посолка ЄС в Україні провела першу зустріч із урядовцями

Київ • УНН

 • 108995 перегляди

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова провела першу зустріч з українськими офіційними особами, включаючи прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, для обговорення пріоритетів України, невідкладних енергетичних потреб у зв'язку з нападами Росії, а також реформ, пов'язаних з програмою МВФ, фондами ЄС і зусиллями по боротьбі з корупцією.

Посолка Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова (Katarína Mathernová) провела у п'ятницю першу зустріч послів ЄС із членами Кабінету міністрів України, про це вона повідомила у неділю на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передає УНН.

Деталі

Як зазначила Матернова, у зустрічі взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якого супроводжували віце-прем'єр-міністр з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, міністр юстиції Денис Малюска та заступник міністра Олександр Соболєв.

"Ми обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, у тому числі термінові потреби в енергетичному обладнанні, щоб допомогти пом'якшити наслідки безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру. З урахуванням атаки, здійсненої дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української генерації", – написала посолка.

Також Матернова повідомила, що на зустрічі було представлено презентацію підготовленої урядом матриці реформ, що включає "усі різноманітні умови програми МВФ, Фонду ЄС для України, DPO Світового банку, список реформ США та пріоритети реформ G7".

"Також я мала задоволення представити прем'єр-міністру та міністрам 10-річний візуальний огляд реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, підготовлений нашими проектами "Антикорупційна ініціатива ЄС" та "Правосуддя ЄС", - повідомила посолка.

Посолка США відреагувала на удар по Одесі02.05.24, 05:16 • 107223 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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