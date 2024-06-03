Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками

Посолка Европейского союза в Украине Катарина Матернова (Katarína Mathernová) провела в пятницу первую встречу послов ЕС с членами Кабинета Министров Украины, об этом она сообщила в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.

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Как отметила Матернова, во встрече приняли участие премьер-министр Денис Шмыголь, которого сопровождали вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська и заместитель министра Александр Соболев.

"Мы обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы, в том числе срочные потребности в энергетическом оборудовании, чтобы помочь смягчить последствия непрерывных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру. С учетом атаки, совершенной две ночи назад, Россия уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации", – написала посолка.

Также Матернова сообщила, что на встрече была представлена презентация подготовленной правительством матрицы реформ, включающая "все разнообразные условия программы МВФ, фонда ЕС для Украины, DPO Всемирного банка, список реформ США и приоритеты реформ G7".

"Также я имела удовольствие представить премьер-министру и министрам 10-летний визуальный обзор реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, подготовленный нашими проектами "Антикоррупционная инициатива ЕС" и "правосудие ЕС", - сообщила посолка.

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