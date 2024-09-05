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Посол України в Чехії: військовозобов'язаних українців не повертатимуть з-за кордону примусово

Посол України в Чехії: військовозобов'язаних українців не повертатимуть з-за кордону примусово

Київ • УНН

 • 24400 перегляди

Посол України в Чехії заявив, що держава не планує примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Україна створюватиме умови для добровільного повернення громадян, які хочуть захищати державу.

Україна не планує примусово повертати чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон. Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив посол України в Чехії Василь Зварич, передає УНН.

Деталі

Я скажу і заспокою усіх, що тут не йдеться про якісь примусові заходи із повернення українців в Україну – тих, особливо, які мобілізаційного віку. Звісно, мотивація – це свідомість кожного громадянина України

- наголосив Зварич. 

Дипломат також наголосив, що всі громадяни України незалежно від місця проживання мають один обов’язок перед державою – це захист Вітчизни.

Наше завдання як держави – це створити умови громадянам, які хочуть захищати свою державу в Україні, створити всі умови для такого повернення

- пояснив український посол. 

Доповнення

За інформацією МВС Чехії, в країні постійно чи тимчасово проживають 253 тис. українських чоловіків з України.

Серед них тих, хто перебуває у Чехії за візою тимчасового захисту і є віком від 18 до 65 років, – понад 95 тисяч.

Нагадаємо

Під час засідання фракція "Слуги народу" було обговорено створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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