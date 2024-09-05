Посол України в Чехії: військовозобов'язаних українців не повертатимуть з-за кордону примусово
Київ • УНН
Посол України в Чехії заявив, що держава не планує примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Україна створюватиме умови для добровільного повернення громадян, які хочуть захищати державу.
Україна не планує примусово повертати чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон. Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив посол України в Чехії Василь Зварич, передає УНН.
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Я скажу і заспокою усіх, що тут не йдеться про якісь примусові заходи із повернення українців в Україну – тих, особливо, які мобілізаційного віку. Звісно, мотивація – це свідомість кожного громадянина України
Дипломат також наголосив, що всі громадяни України незалежно від місця проживання мають один обов’язок перед державою – це захист Вітчизни.
Наше завдання як держави – це створити умови громадянам, які хочуть захищати свою державу в Україні, створити всі умови для такого повернення
Доповнення
За інформацією МВС Чехії, в країні постійно чи тимчасово проживають 253 тис. українських чоловіків з України.
Серед них тих, хто перебуває у Чехії за візою тимчасового захисту і є віком від 18 до 65 років, – понад 95 тисяч.
Нагадаємо
Під час засідання фракція "Слуги народу" було обговорено створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.