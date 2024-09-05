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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посол Украины в Чехии: военнообязанных украинцев не будут возвращать из-за границы принудительно

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 17:02  •  6524 просмотра

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Посол Украины в Чехии заявил, что государство не планирует принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. Украина будет создавать условия для добровольного возвращения граждан, которые хотят защищать государство.

Украина не планирует принудительно возвращать мужчин призывного возраста, которые выехали за границу. Об этом в комментарии «Радио Свобода» заявил посол Украины в Чехии Василий Зварич, передает УНН.

Детали

Я скажу и успокою всех, что здесь речь не идет о каких-то принудительных мерах по возвращению украинцев в Украину - тех, особенно, которые мобилизационного возраста. Конечно, мотивация - это сознание каждого гражданина Украины

- подчеркнул Зварич. 

Дипломат также отметил, что все граждане Украины независимо от места жительства имеют один долг перед государством - это защита Отечества.

Наша задача как государства - это создать условия гражданам, которые хотят защищать свое государство в Украине, создать все условия для такого возвращения

- объяснил украинский посол. 

Дополнение

По информации МВД Чехии, в стране постоянно или временно проживают 253 тыс. украинских мужчин из Украины.

Среди них тех, кто находится в Чехии по визе временной защиты и является в возрасте от 18 до 65 лет, - более 95 тысяч.

Напомним,

Во время заседания фракция «Слуги народа» было обсуждено создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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