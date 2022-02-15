Посол США в НАТО про заяви Росії щодо переміщення військ: ми повинні перевірити
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Постпред США при НАТО Джуліенн Сміт, реагуючи на заяви Росії щодо переміщення військ, заявила, що "ми повинні перевірити", вдалася РФ до деескалації чи ні. Її заяву цитують західні ЗМІ, пише УНН.
Цитата:
"Що важливо, ми намагаємося перевірити – на основі того факту, що ми бачили інші випадки, коли Росія заявляла про деескалацію, коли факти на місцях доводили, що це неправда… Дещо ми повинні перевірити в найближчі дні", - цитує слова посла США в НАТО щодо заяв Росії про переміщення військ журналіст CBS Нік Шифрін у Twitter.
Доповнення
14 лютого Москва заявила про готовність продовжувати переговори з країнами Заходу щодо так званих "гарантій безпеки" та деескалації навколо України. Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним заявив, що шанси на домовленості зберігаються.
У Держдепартаменті США у відповідь заявили, що для успіху дипломатії та діалогу вони мають відбуватися у контексті деескалації ситуації навколо України, якої на сьогодні з російської сторони не видно.
15 лютого російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили про начебто завершення низки військових навчань, і що частина контингенту повертається у місця постійної дислокації. При цьому зазначалось, що російські військові все ще продовжують навчання на кількох напрямках.
Україна повірить у деескалацію біля своїх кордонів тоді, коли побачить відведення російських військ, заявив на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що Альянс не спостерігає деескалації на українському кордоні, проте заяви Москви викликають "обережний оптимізм".