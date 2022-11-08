Посол росії у Ватикані заявив про участь Папи Римського в обміні полоненими

ukru
Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
Ексклюзив
10:23 • 3270 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 14757 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 28779 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 39101 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 60821 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 176769 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 142843 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 170603 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194206 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224906 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 122095 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 138623 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

05:49 • 34317 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 54913 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 61645 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 176800 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 465069 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 417011 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 625320 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 748179 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 28473 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 54914 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 104596 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 139461 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 222714 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Посол росії у Ватикані заявив про участь Папи Римського в обміні полоненими

Посол росії у Ватикані заявив про участь Папи Римського в обміні полоненими

Київ • УНН

 • 237709 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Посол росії у Ватикані Олександр Авдєєв у коментарі італійському виданню Askanews заявив, що обмін полоненими відбувається з урахуванням списків полонених військовослужбовців ЗСУ, які передає Папа Римський Франциск, передає УНН.

Цитата

"У цій справі (обмін військовополоненими – ред.) ми високо цінуємо особисті дії понтифіка, який виконує дуже важливу гуманітарну місію, що дозволяє повернути сотні людей їхнім родинам", - зазначив посол.

Доповнення

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з російського полону вже визволили 30 військовополонених з острова Зміїний.

Також з російського полону до України повернулося 19 прикордонників.

3 листопада відбувся черговий обмін полонених. Україна повернула 107 військових, 74 з них - захисники "Азовсталі".

Нагадаємо

У неділю, 6 листопада, Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість, з якою російські військові діють в Україні, не властива росіянам.

Посол України в США Оксана Маркарова, коментуючи слова понтифіка, припустила, що він неуважно читав твори російського письменника Федора Достоєвського, якщо вірить у гуманізм росіян.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$84,365.60
Золото
$3,160.01
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.15
Ethereum
$1,885.34