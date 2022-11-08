Посол росії у Ватикані заявив про участь Папи Римського в обміні полоненими

Цитата

"У цій справі (обмін військовополоненими – ред.) ми високо цінуємо особисті дії понтифіка, який виконує дуже важливу гуманітарну місію, що дозволяє повернути сотні людей їхнім родинам", - зазначив посол.

Доповнення

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з російського полону вже визволили 30 військовополонених з острова Зміїний.

Також з російського полону до України повернулося 19 прикордонників.

3 листопада відбувся черговий обмін полонених. Україна повернула 107 військових, 74 з них - захисники "Азовсталі".

Нагадаємо

У неділю, 6 листопада, Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість, з якою російські військові діють в Україні, не властива росіянам.

Посол України в США Оксана Маркарова, коментуючи слова понтифіка, припустила, що він неуважно читав твори російського письменника Федора Достоєвського, якщо вірить у гуманізм росіян.