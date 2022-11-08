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Посол россии в Ватикане заявил об участии Папы Римского в обмене пленными

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Посол россии в Ватикане Александр Авдеев в комментарии итальянскому изданию Askanews заявил, что обмен пленными происходит с учетом списков пленных военнослужащих ВСУ, переданных Папой Римским Франциском, передает УНН.

Цитата

"В этом деле (обмен военнопленными – ред.) мы высоко ценим личные действия понтифика, выполняющего очень важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям", - отметил посол.

Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что из российского плена уже освободили 30 военнопленных с острова Змеиный.

Также из российского плена в Украину вернулось 19 пограничников.

3 ноября произошел очередной обмен пленных. Украина вернула 107 военных, 74 из них - защитники "Азовстали".

Напомним

В воскресенье, 6 ноября, Папа Римский Франциск заявил, что жестокость, с которой российские военные действуют в Украине, не свойственна россиянам.

Посол Украины в США Оксана Маркарова, комментируя слова понтифика, предположила, что он рассеянно читал произведения русского писателя Федора Достоевского, если верит в гуманизм россиян.

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