Посол Пристайко про загрозу наступу з білорусі: Україна відвела частину військ на північ

Цитата

«Нам доводиться тримати війська на півночі України, відвести їх з лінії фронту. Це потрібно для впевненості, що вони (загарбники – ред.) не зможуть перерізати лінію, яка пов'язує нас із Заходом», - розповів Пристайко.

Він зазначив, влада стурбована ситуацією на білоруському кордоні.

Доповнення

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що наразі обстановка на території білорусі не носить безпосередньої загрози якихось сухопутних дій проти України.

У Рівненській області на кордоні з білоруссю активно будують інженерні та фортифікаційні споруди.

Збройні сили готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони білорусі на сьогодні залишається малоймовірною. Так командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк прокоментував інформацію про перекидання до білорусі техніки рф.