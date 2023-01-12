Посол Пристайко об угрозе наступления с беларуси: Украина отвела часть войск на север
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Украина отвела часть войск к северу в сторону границы с беларусью. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Sky News, передает УНН.
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«Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их с линии фронта. Это нужно для уверенности, что они (захватчики – ред.) не смогут перерезать линию, которая связывает нас с Западом», – рассказал Пристайко.
Он отметил, что власть обеспокоена ситуацией на беларусской границе.
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Командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что обстановка на территории беларуси не носит непосредственной угрозы каких-либо сухопутных действий против Украины.
В Ровенской области на границе с беларусью активно строят инженерные и фортификационные сооружения.
Вооруженные силы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны белорусы на сегодняшний день остается маловероятной. Так командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк прокомментировал информацию о опрокидывании в беларуси техники россии.