Посол Пристайко об угрозе наступления с беларуси: Украина отвела часть войск на север

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«Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их с линии фронта. Это нужно для уверенности, что они (захватчики – ред.) не смогут перерезать линию, которая связывает нас с Западом», – рассказал Пристайко.

Он отметил, что власть обеспокоена ситуацией на беларусской границе.

Дополнение

Командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что обстановка на территории беларуси не носит непосредственной угрозы каких-либо сухопутных действий против Украины.

В Ровенской области на границе с беларусью активно строят инженерные и фортификационные сооружения.

Вооруженные силы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны белорусы на сегодняшний день остается маловероятной. Так командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк прокомментировал информацию о опрокидывании в беларуси техники россии.