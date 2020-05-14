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Посли G7 привітали ухвалення Радою законопроекту про банки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Посли "Великої сімки" привітали ухвалення Верховною Радою України у середу закону щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Про це йдеться у повідомленні в Twitter дипломатів, передає УНН.

Посли G7 привітали ухвалення Радою законопроекту про банки

"Посли країн G7 вітають Верховну Раду та керівництво країни з ухваленням законодавства стосовно банків, яке зміцнить економіку України та сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д) у другому читанні та в цілому. Його підтримали 270 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Ухвалення цього закону — остання з попередніх умов укладення нового договору з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Закон, зокрема, встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Водночас, позафракційний (був виключений з фракції "Слуга народу") народний депутат Антон Поляков зареєстрував у парламенті у середу, 13 травня, постанову про скасування результатів голосування за закон №2571-д - законопроекту про банки.

Окрім того, проект постанови про скасування результатів голосування за цей закон (2571-д-П1) зареєстрував і депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Згідно з регламентом Верховної Ради, поки парламентарі не розглянуть ці постанови, закон не може бути підписаний головою Верховної Ради й переданий на підпис Президенту.

Посли країн G7 вітають Верховну Раду та керівництво країни з ухваленням законодавства стосовно банків, яке зміцнить економіку України та сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 13, 2020

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