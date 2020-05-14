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Послы G7 поприветствовали принятие Радой законопроекта о банках

Киев • УНН

 • 12124 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Послы "Большой семерки" поздравили принятие Верховной Радой Украины в среду закона о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Об этом говорится в сообщении в Twitter дипломатов, передает УНН.

Послы G7 поприветствовали принятие Радой законопроекта о банках

"Послы стран G7 приветствуют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом. Его поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Принятие этого закона - последнее из предварительных условий заключения нового договора с Международным валютным фондом (МВФ). Закон, в частности, устанавливает невозможность возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

В то же время, внефракционный (был исключен из фракции "Слуга народа") народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в парламенте в среду, 13 мая, постановление об отмене результатов голосования за закон №2571-д - законопроекта о банках.

Кроме того, проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон (2571-д-П1) зарегистрировал и депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Согласно регламенту Верховной Рады, пока парламентарии не рассмотрят эти постановления, закон не может быть подписан главой Верховной Рады и передан на подпись Президенту.

Послы стран G7 приветствуют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей.

- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) May 13, 2020

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