Посли G7 підняли тему судової реформи на зустрічі з заступником Єрмака
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У п’ятницю під час зустрічі із заступником голови Офісу Президента Андрієм Смирновим посли країн "Великої сімки" підкреслили на важливості судової реформи та закликали до ухвалення подальшого законодавства на зміцнення судової доброчесності. Про це йдеться у повідомленні на офіційній Twitter-сторінці послів, передає УНН.
"Під час зустрічі із заступником голови Офісу Президента Андрієм Смирновим посли країн G7 підкреслили важливість судової реформи для економічного зростання і довіри інвесторів та закликали до ухвалення подальшого законодавства на зміцнення судової доброчесності відповідно до очікувань українського народу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили дипломати, у разі, якщо це нове законодавство відповідатиме міжнародним зобов’язанням України, то "ми підтверджуємо нашу готовність висунути міжнародних експертів для участі у прозорому процесі створення незалежної Вищої кваліфікаційної комісії".
Нагадаємо, раніше сьогодні нову судову реформу в Україні із послами країн "Великої сімки" обговорив голова виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Мінрегіоні розповіли, коли з'явиться інститут префектів.
Також нагадаємо, у поліції роз’яснили особливості інституту кримінальних проступків.
July 10, 2020