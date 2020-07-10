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Послы G7 подняли тему судебной реформы на встрече с заместителем Ермака

Киев  •  УНН

 • 16718 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. В пятницу во время встречи с заместителем главы Офиса Президента Андреем Смирновым послы стран "Большой семерки" подчеркнули важность судебной реформы и призвали к принятию дальнейшего законодательства на укрепление судебной добродетели. Об этом говорится в сообщении на официальной Twitter-странице послов, передает УНН.

"Во время встречи с заместителем главы Офиса Президента Андреем Смирновым послы стран G7 подчеркнули важность судебной реформы для экономического роста и доверия инвесторов и призвали к принятию дальнейшего законодательства на укрепление судебной добродетели согласно ожиданиям украинского народа", - говорится в сообщении.

Как отметили дипломаты, в случае, если это новое законодательство будет соответствовать международным обязательствам Украины, то "мы подтверждаем нашу готовность предложить международных экспертов для участия в прозрачном процессе создания независимой Высшей квалификационной комиссии".

Напомним, ранее сегодня новую судебную реформу в Украине с послами стран "Большой семерки" обсудил глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минрегионе рассказали, когда появится институт префектов.

Также напомним, в полиции разъяснили особенности института уголовных проступков.

pic.twitter.com/3QWhfKSznB

- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) July 10, 2020

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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