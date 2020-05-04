Послаблення карантину в Черкасах: допит чиновників перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Допит черкаських чиновників у справі щодо послаблення карантину у місті, який мав відбутися сьогодні - перенесли. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі ГУНП в Черкаській області.
"По даному кримінальному провадженню проводять відповідні слідчі дії... Окрім живого спілкування, тобто допитів, вони перенесені на час завершення карантину", - сказали у пресслужбі.
У пресслужбі розповіли, що допити перенесли у зв’язку з карантином, щоб не наражати на небезпеку людей.
"На допит у якості свідків викликалися представники виконавчого комітету (Черкаської міської ради – ред.), - додали у пресслужбі.
Як повідомлялося в УНН, Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах. Рішення про пом’якшення обмежень ухвалила міська влада, воно суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів.
Нагадаємо, Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко на фоні відкриття поліцією кримінального провадження щодо пом'якшення карантину у місті оприлюднив у Facebook сфотографовану повістку на своє ім'я про виклик до слідчого на допит.