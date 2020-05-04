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Ослабление карантина в Черкассах: допрос чиновников перенесли

Киев • УНН

 • 13878 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Допрос черкасских чиновников по делу об ослаблении карантина в городе, который должен был состояться сегодня - перенесли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.

Ослабление карантина в Черкассах: допрос чиновников перенесли

"По данному уголовному производству проводят соответствующие следственные действия... Кроме живого общения, то есть допросов, они перенесены на время завершения карантина", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что допросы перенесли в связи с карантином, чтобы не подвергать опасности людей.

"На допрос в качестве свидетелей вызывались представители исполнительного комитета (Черкасского городского совета - ред.), - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось в УНН, Черкасским отделом полиции открыто уголовное производство по факту ослабление карантинных мероприятий в Черкассах. Решение о смягчении ограничений приняла городская власть, что противоречит постановлению Кабмина о карантинных мероприятиях.

Напомним, Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко на фоне открытия полицией уголовного производства по смягчению карантина в городе обнародовал в Facebook сфотографированную повестку на имя о вызове к следователю на допрос.

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