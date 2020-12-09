Посилення санкцій проти "Північного потоку-2": Коболєв відреагував на рішення у Конгресі США

"Палата представників Конгресу США підтримала новий, розширений пакет санкцій проти проекту газопроводу "Північний потік-2". Як і минулого року, текст санкцій включено у законопроект, яким затверджується оборонний бюджет США на наступний рік. Коли документ буде повністю затверджений, санкції поширяться на широкий перелік послуг, без яких завершити російський газопровід буде практично неможливо. Зокрема, на послуги зі страхування і перестрахування, а також сертифікації. Ми вдячні авторам цієї ініціативи зі сторони нижньої палати, конгресменам Кінцингеру та Хеку, за забезпечення сильної двопартійної підтримки розширення санкцій. Ця ініціатива важлива для енергетичної і національної безпеки регіону", - написав Коболєв.

Нагадаємо, палата представників США підтримала посилення санкцій проти "Північного потоку - 2".

Також нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв заблокувати законопроект про оборону , якщо з нього не вилучать статтю, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів. Крім того, у законопроекті є санкції проти газопроводу "Північний потік-2", які також могли бути заблокованими.

Довідка УНН: на даний момент газопровід добудований більш ніж на 90%. Остання ділянка, яку залишилося прокласти, знаходиться у водах Данії. Передбачалося, що "Північний потік - 2" буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року. Однак вже влітку того ж року стало остаточно зрозуміло, що російський "Газпром" вибився із графіку і не зможе виконати намічене, а у грудні 2019-го проект повністю зупинився, оскільки іноземні судна-трубоукладачі відмовилися від участі у ньому через загрозу санкцій США.

Через них швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб для "Північного потоку - 2" і вивела свої судна з Балтійського моря. Очікувалося, що до кінця 2020 року США внесуть в оборонний бюджет країни новий пакет обмежень проти проекту газопроводу.