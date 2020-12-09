Палата представників США підтримала посилення санкцій проти "Північного потоку - 2"

"Палата представників США у вівторок, 8 грудня, більшістю голосів підтримала законопроект про оборонний бюджет країни на 2021 рік. За прийняття документу виступили 335 конгресменів, проти - лише 78", - йдеться у повідомленні.

Також законопроект передбачає виділення 740,5 млрд доларів (близько 611 млрд євро) на фінансування діяльності міністерства оборони і програм у профільних сферах, а також підвищення зарплат та грошового забезпечення на 3%.

"Крім того, документ передбачає введення нових санкцій, які зачіпають газопроводи "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Йдеться про штрафні заходи за сприяння продажу, оренді або надання суден-трубоукладачів для будівництва газопроводів, а також за надання страхового покриття для суден, що беруть участь у будівництві", - наголошується у повідомленні.

Повідомляється, що положення законопроекту про оборонний бюджет не дозволять здійснити плани президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо масштабного виведення американських військовослужбовців із Німеччини.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв заблокувати законопроект про оборону, якщо з нього не вилучать статтю, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів. Крім того, у законопроекті є санкції проти газопроводу "Північний потік-2", які також можуть бути заблоковані.

Довідка УНН: на даний момент газопровід добудований більш ніж на 90%. Остання ділянка, який залишилося прокласти, знаходиться у водах Данії. Передбачалося, що "Північний потік - 2" буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року. Однак вже влітку того ж року стало остаточно зрозуміло, що російський "Газпром" вибився із графіку і не зможе виконати намічене, а у грудні 2019-го проект повністю зупинився, оскільки іноземні судна-трубоукладачі відмовилися від участі у ньому через загрозу санкцій США.

Через них швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб для "Північного потоку - 2" і вивела свої судна з Балтійського моря. Очікувалося, що до кінця 2020 року США внесуть в оборонний бюджет країни новий пакет обмежень проти проекту газопроводу.