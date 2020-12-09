Палата представителей США поддержала ужесточение санкций против "Северного потока - 2"

"Палата представителей США во вторник, 8 декабря, большинством голосов поддержала законопроект об оборонном бюджете страны на 2021 год. За принятие документа выступили 335 конгрессменов, против - только 78", - говорится в сообщении.

Также законопроект предусматривает выделение 740,5 млрд долларов (около 611 млрд евро) на финансирование деятельности министерства обороны и программ в профильных сферах, а также повышение зарплат и денежного обеспечения на 3%.

"Кроме того, документ предусматривает введение новых санкций, затрагивающих газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Речь идет о штрафных мерах при содействии продаже, аренде или предоставлении судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что положения законопроекта об оборонном бюджете не позволят осуществить планы президента США Дональда Трампа по масштабному выводу американских военнослужащих из Германии.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать законопроект об обороне, если из него не изымут статью, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей. Кроме того, в законопроекте есть санкции против газопровода "Северный поток-2", которые также могут быть заблокированы.

Справка УНН: на данный момент газопровод достроен более чем на 90%. Последний участок, который осталось проложить, находится в водах Дании. Предполагалось, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что российский "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019-го проект полностью остановился, поскольку иностранные суда-трубоукладчики отказались от участия в нем из-за угрозы санкций США.

Из-за них швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для "Северного потока - 2" и вывела свои суда из Балтийского моря. Ожидалось, что до конца 2020 года США внесут в оборонный бюджет страны новый пакет ограничений против проекта газопровода.