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Усиление санкций против "Северного потока-2": Коболев отреагировал на решение в Конгрессе США

Усиление санкций против "Северного потока-2": Коболев отреагировал на решение в Конгрессе США

Киев  •  УНН

 • 15548 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отреагировал на решение Конгресса США по поддержке санкций против проекта газопровода "Северный поток-2" и назвал эту инициативу важной для энергетической и национальной безопасности региона. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Палата представителей Конгресса США поддержала новый, расширенный пакет санкций против проекта газопровода "Северный поток-2". Как и в прошлом году, текст санкций включен в законопроект, которым утверждается оборонный бюджет США на следующий год. Когда документ будет полностью утвержден, санкции распространятся на широкий перечень услуг, без которых завершить российский газопровод будет практически невозможно. В частности, услуги по страхованию и перестрахованию, а также сертификации. Мы благодарны авторам этой инициативы со стороны нижней палаты, конгрессменам Кинцингеру и Хеку, за обеспечение сильной двухпартийной поддержки расширения санкций. Эта инициатива важна для энергетической и национальной безопасности региона", - написал Коболев.

Напомним, палата представителей США поддержала ужесточение санкций против "Северного потока - 2".

Также напомним, президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать законопроект об обороне, если из него не изымут статью, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей. Кроме того, в законопроекте есть санкции против газопровода "Северный поток-2", которые также могли быть заблокированы.

Справка УНН: на данный момент газопровод достроен более чем на 90%. Последний участок, который осталось проложить, находится в водах Дании. Предполагалось, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что российский "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019-го проект полностью остановился, поскольку иностранные суда-трубоукладчики отказались от участия в нем из-за угрозы санкций США.

Из-за них швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для "Северного потока - 2" и вывела свои суда из Балтийского моря. Ожидалось, что до конца 2020 года США внесут в оборонный бюджет страны новый пакет ограничений против проекта газопровода.

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