Поширення COVID-19 і далі зростає у Росії. Зафіксовано чергові рекорди смертності та інфікувань
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Станом на ранок 28 жовтня в Росії зареєстровано 40 096 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє федеральний оперштаб, пише УНН.
Деталі
Це новий добовий максимум із початку пандемії.
Загальна кількість хворих по країні досягла 8 392 697 осіб.
Також зафіксовано новий антирекорд добової смертності від ковіду — 1 159 осіб. Загалом, за офіційними даними, від інфекції померло 235 057 осіб.
Одужали 7 272 053 особи, з них 29 318 пацієнтів виписалися з лікарень за останні 24 години.
Доповнення
Восени 2021 року через поширення штаму дельта в Росії почався новий спалах захворюваності на COVID-19. Оперативний штаб майже щодня звітує про антирекорди за кількістю хворих і померлих від ковіду. При цьому в МОЗ РФ вважають, що піку захворюваності в країні ще не досягнуто. З 30 жовтня по 7 листопада в країні оголошено режим неробочих днів. У деяких регіонах він почав діяти раніше.
Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих АР Крим та Севастополя.