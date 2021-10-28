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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Поширення COVID-19 і далі зростає у Росії. Зафіксовано чергові рекорди смертності та інфікувань

Київ • УНН

 • 14414 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Станом на ранок 28 жовтня в Росії зареєстровано 40 096 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє федеральний оперштаб, пише УНН.

Поширення COVID-19 і далі зростає у Росії. Зафіксовано чергові рекорди смертності та інфікувань

Деталі

Це новий добовий максимум із початку пандемії.

Загальна кількість хворих по країні досягла 8 392 697 осіб.

Також зафіксовано новий антирекорд добової смертності від ковіду — 1 159 осіб. Загалом, за офіційними даними, від інфекції померло 235 057 осіб.

Одужали 7 272 053 особи, з них 29 318 пацієнтів виписалися з лікарень за останні 24 години.

Доповнення

Восени 2021 року через поширення штаму дельта в Росії почався новий спалах захворюваності на COVID-19. Оперативний штаб майже щодня звітує про антирекорди за кількістю хворих і померлих від ковіду. При цьому в МОЗ РФ вважають, що піку захворюваності в країні ще не досягнуто. З 30 жовтня по 7 листопада в країні оголошено режим неробочих днів. У деяких регіонах він почав діяти раніше.

Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих АР Крим та Севастополя.

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