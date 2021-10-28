Распространение COVID-19 продолжает расти в России. Зафиксированы очередные рекорды смертности и инфицирования

Детали

Это новый суточный максимум с начала пандемии.

Общее число заболевших по стране достигло 8 392 697 человек.

Также зафиксирован новый антирекорд суточной смертности от ковида — 1 159 человек. В общей сложности, по официальным данным, от инфекции умерли 235 057 человек.

Выздоровели 7 272 053 человек, из них 29 318 пациентов выписались из больниц за последние 24 часа.

Дополнение

Осенью 2021 года из-за распространения штамма дельта в России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. Оперативный штаб почти ежедневно отчитывается об антирекордах по количеству заболевших и умерших от ковида. При этом в Минздраве РФ считают, что пик заболеваемости в стране еще не достигнут. С 30 октября по 7 ноября в стране объявлен режим нерабочих дней. В некоторых регионах он начал действовать раньше.

Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных АР Крым и Севастополя.