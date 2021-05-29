Посеред Києва затримали ексзірку "Шахтара"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У центрі української столиці, на бульварі Лесі Українки, правоохоронці зупинили Porsche 911, за кермом якого знаходився колишній гравець ФК “Шахтар” та збірної України з футболу В’ячеслав Шевчук. Про це пише УНН із посиланням на відео, що поширено низкою Telegram-каналів та спортивними ЗМІ.
Що відомо
У колишнього національного спортсмена були ознаки алкогольного сп’яніння, втім проходити тест Шевчук відмовився.
У додаток до цього, він почав кричати та штовхати правоохоронців.
На відео видно момент затримання Шевчука патрульними.
Нагадаємо
У 2019 році у Грузії були затримані 11 футболістів у справі про договірні матчі.
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