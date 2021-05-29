Посеред Києва затримали ексзірку "Шахтара"

Що відомо

У колишнього національного спортсмена були ознаки алкогольного сп’яніння, втім проходити тест Шевчук відмовився.

У додаток до цього, він почав кричати та штовхати правоохоронців.

На відео видно момент затримання Шевчука патрульними.

Нагадаємо

У 2019 році у Грузії були затримані 11 футболістів у справі про договірні матчі.

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