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Посреди Киева задержали экс-звезду "Шахтера"

Киев • УНН

 • 34506 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В центре украинской столицы, на бульваре Леси Украинки, правоохранители остановили Porsche 911, за рулем которого находился бывший игрок ФК "Шахтер" и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук. Об этом пишет УНН со ссылкой на видео, распространенное несколькими Telegram-каналами и спортивными СМИ.

Посреди Киева задержали экс-звезду "Шахтера"

Что известно

У бывшего национального спортсмена были признаки алкогольного опьянения, впрочем проходить тест Шевчук отказался.

В дополнение к этому, он начал кричать и толкать правоохранителей, пишут СМИ.

На видео виден момент задержания Шевчука патрульными.

Напомним

В 2019 году в Грузии были задержаны 11 футболистов по делу о договорных матчах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ РФ заявили, что в Саратове ФСБ задержала более десяти участников якобы “Украинской радикальной группировки”

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