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У Грузії затримані 11 футболістів у справі про договірні матчі

У Грузії затримані 11 футболістів у справі про договірні матчі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Одинадцять футболістів були заарештовані в Грузії за підозрою в участі в договірних матчах, їм загрожує ув'язнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Служба безпеки Грузії заявила 20 травня, що “вісім чинних гравців і троє колишніх футболістів затримані за причетність до договірних матчів у двох провідних національних лігах”.

П’ять гравців представляють тбіліський клуб “ВІТ-Джоржія”, який 19 травня програв лідерові ліги, команді “Динамо” з Батумі з результатом 0:2. Серед підозрюваних також є гравці з двох клубів нижчої ліги.

Влада заявила, що до гравців звернулася “організована група”, яка здобула 34 тисячі доларів на організації фіксованого результату. Спецслужба оприлюднила відеоматеріали, на яких зафіксовані домовленості та наступне отримання грошей.

За грузинським законодавством, гравцям може загрожувати від чотирьох до шести років за ґратами.

Федерація футболу Грузії заявила, що співпрацює з розслідуванням. Дворазовий переможець Ліги чемпіонів, колишній футболіст київського “Динамо” Каха Каладзе, який зараз є мером Тбілісі, засудив договірні матчі. “Це не спорт, це щось інше”, — заявив він грузинському телебаченню.

Нагадаємо, поліція затримала одного з потенційних організаторів договірного матчу між командами U-21 “Зорі” і “Динамо”.

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