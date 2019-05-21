В Грузии задержаны 11 футболистов по делу о договорных матчах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Одиннадцать футболистов были арестованы в Грузии по подозрению в участии в договорных матчах, им грозит тюремное заключение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Служба безопасности Грузии заявила 20 мая, что “восемь действующих игроков и трое бывших футболистов задержаны за причастность к договорным матчам в двух ведущих национальных лигах”.
Пять игроков представляют тбилисский клуб “ВИТ-Джоржия”, который 19 мая проиграл лидеру лиги, команде “Динамо” из Батуми с результатом 0:2. Среди подозреваемых также игроки из двух клубов низшей лиги.
Власти заявили, что к игрокам обратилась “организованная группа”, которая получила 34 тысяч долларов в организации фиксированного результата. Спецслужба обнародовала видеоматериалы, на которых зафиксированы договоренности и последующее получение денег.
По грузинскому законодательству, игрокам может грозить от четырех до шести лет за решеткой.
Федерация футбола Грузии заявила, что сотрудничает с расследованием. Двукратный победитель Лиги чемпионов, бывший футболист киевского “Динамо” Каха Каладзе, который сейчас является мэром Тбилиси осудил договорные матчах.
“Это не спорт, это что-то другое”, — заявил он грузинскому телевидению.
Напомним, полиция задержала одного из потенциальных организаторов договорного матча между командами U-21 “Зари” и “Динамо”.