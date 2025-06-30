Посадовиця державного машинобудівного заводу переплатила на закупівлі трансформаторів майже 1 млн грн - ОГП
Київ • УНН
Посадовиці Павлоградського механічного заводу оголошено підозру за закупівлю трансформаторів із завищеною вартістю. Державі завдано збитків на понад 968 тис. грн.
Посадовицю Павлоградського механічного заводу ДП "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" викрили на закупівлі трансформаторів для держпідприємства з переплатою майже на мільйон гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
За результатами слідства, заступниці головного інженера з енергозбереження і забезпечення енергоносіями Павлоградського механічного заводу ДП "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", яка організувала та здійснила злочинну оборудку, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчі встановили, що посадовиця в інтересах одного із ТОВ при проведенні закупівлі товарів сформувала завищену вартість обладнання (400кВА, 630кВА, 1000кВА), достовірно знаючи, що їхня ринкова ціна є значно меншою.
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Зловживаючи службовим становищем, посадовиця визначила товариство таким, що запропонувало найнижчу цінову пропозицію, що й стало підставою для укладання договорів поставки за завищеною ціною.
У результаті протиправних дій підозрюваної державі спричинено майнову шкоду у виді надмірно сплачених бюджетних коштів у розмірі понад 968 тис. грн. Розслідування триває.
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