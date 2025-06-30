Посадовиця державного машинобудівного заводу переплатила на закупівлі трансформаторів майже 1 млн грн - ОГП

$41.640.06
48.780.14
ukenru
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
19:06 • 2001 перегляди
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
14:53 • 57217 перегляди
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
Ексклюзив
30 червня, 12:58 • 97625 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
30 червня, 12:57 • 56761 перегляди
Як не стати жертвою квартирних шахраїв: головні ознаки обману при оренді
Ексклюзив
30 червня, 10:13 • 62665 перегляди
Україна готується реформувати звання "Мати-героїня": що зміниться?
30 червня, 09:40 • 76280 перегляди
Удар по Кривому Рогу 30 червня: ворожий БПЛА влучив поряд з ТЦК
30 червня, 06:31 • 144699 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати
29 червня, 16:28 • 121884 перегляди
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
29 червня, 14:43 • 119769 перегляди
Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
Ексклюзив
29 червня, 10:23 • 104316 перегляди
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
4.4м/с
67%
745мм
Популярнi новини
США перехопили розмову іранських чиновників про американські удари - WP30 червня, 10:43 • 18575 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 91930 перегляди
ЗСУ зупинили просування військ рф у Сумській області та просунулися на курщині - Генштаб30 червня, 12:25 • 22783 перегляди
Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим30 червня, 14:11 • 65471 перегляди
Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють14:37 • 54526 перегляди
Публікації
Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють14:37 • 54690 перегляди
Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим30 червня, 14:11 • 65642 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
30 червня, 12:58 • 97637 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати30 червня, 06:31 • 144707 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 302651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Сибіга Андрій Іванович
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Китайська Народна Республіка
Реклама
УНН Lite
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 92052 перегляди
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт30 червня, 07:19 • 96638 перегляди
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 94286 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 104765 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 210641 перегляди
Актуальне
F-35 Lightning II
IRIS-T
Шахед-136
Дія (сервіс)
Eurofighter Typhoon

Посадовиця державного машинобудівного заводу переплатила на закупівлі трансформаторів майже 1 млн грн - ОГП

Київ • УНН

 • 339 перегляди

Посадовиці Павлоградського механічного заводу оголошено підозру за закупівлю трансформаторів із завищеною вартістю. Державі завдано збитків на понад 968 тис. грн.

Посадовиця державного машинобудівного заводу переплатила на закупівлі трансформаторів майже 1 млн грн - ОГП

Посадовицю Павлоградського механічного заводу ДП "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" викрили на закупівлі трансформаторів для держпідприємства з переплатою майже на мільйон гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За результатами слідства, заступниці головного інженера з енергозбереження і забезпечення енергоносіями Павлоградського механічного заводу ДП "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", яка організувала та здійснила злочинну оборудку, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчі встановили, що посадовиця в інтересах одного із ТОВ при проведенні закупівлі товарів сформувала завищену вартість обладнання (400кВА, 630кВА, 1000кВА), достовірно знаючи, що їхня ринкова ціна є значно меншою.

Заволодіння 240 млн грн: підозрюють учасників відбудови водогону після підриву Каховської ГЕС19.06.25, 14:37 • 2332 перегляди

Зловживаючи службовим становищем, посадовиця визначила товариство таким, що запропонувало найнижчу цінову пропозицію, що й стало підставою для укладання договорів поставки за завищеною ціною.

У результаті протиправних дій підозрюваної державі спричинено майнову шкоду у виді надмірно сплачених бюджетних коштів у розмірі понад 968 тис. грн. Розслідування триває.

Мільйонні зловживання на авіашинах для Сил логістики: підозру отримав помічник нардепа та власник приватного товариства26.06.25, 19:09 • 2122 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаКримінал та НП
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9