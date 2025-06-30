Должностное лицо государственного машиностроительного завода переплатила при закупке трансформаторов почти 1 млн грн – ОГП

Сотрудница Павлоградского механического завода ГП "ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" была разоблачена в закупке трансформаторов для госпредприятия с переплатой почти на миллион гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По результатам следствия, заместителю главного инженера по энергосбережению и обеспечению энергоносителями Павлоградского механического завода ГП "ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова", которая организовала и осуществила преступную аферу, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Следователи установили, что должностное лицо в интересах одного из ООО при проведении закупки товаров сформировало завышенную стоимость оборудования (400кВА, 630кВА, 1000кВА), достоверно зная, что их рыночная цена значительно меньше.

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Злоупотребляя служебным положением, должностное лицо определило общество как предложившее самую низкую ценовую позицию, что и послужило основанием для заключения договоров поставки по завышенной цене.

В результате противоправных действий подозреваемой государству причинен имущественный ущерб в виде излишне уплаченных бюджетных средств в размере более 968 тыс. грн. Расследование продолжается.

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