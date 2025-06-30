Должностное лицо государственного машиностроительного завода переплатила при закупке трансформаторов почти 1 млн грн – ОГП
Киев • УНН
Должностному лицу Павлоградского механического завода объявлено подозрение за закупку трансформаторов по завышенной стоимости. Государству нанесен ущерб более чем на 968 тыс. грн.
Сотрудница Павлоградского механического завода ГП "ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" была разоблачена в закупке трансформаторов для госпредприятия с переплатой почти на миллион гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
По результатам следствия, заместителю главного инженера по энергосбережению и обеспечению энергоносителями Павлоградского механического завода ГП "ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова", которая организовала и осуществила преступную аферу, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Следователи установили, что должностное лицо в интересах одного из ООО при проведении закупки товаров сформировало завышенную стоимость оборудования (400кВА, 630кВА, 1000кВА), достоверно зная, что их рыночная цена значительно меньше.
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Злоупотребляя служебным положением, должностное лицо определило общество как предложившее самую низкую ценовую позицию, что и послужило основанием для заключения договоров поставки по завышенной цене.
В результате противоправных действий подозреваемой государству причинен имущественный ущерб в виде излишне уплаченных бюджетных средств в размере более 968 тыс. грн. Расследование продолжается.
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