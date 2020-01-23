Порушення Регламенту ВР: на що скаржаться нардепи

Так, за даними Апарату ВРУ, станом на 17 січня 2020 року, до парламентського комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ надійшло 10 заяв від нардепів про порушення Регламенту ВР. Заяви надійшли за дорученням голови ВРУ Дмитра Разумкова.

У заявах нардепів йдеться про порушення, зокрема, ч. 4 ст. 102, ч. 1 ст.116, ч. 1 ст. 117, ч. 3 ст. 130, ч. 7 ст. 157 Регламенту ВРУ.

Відтак, народні депутати заявили про порушення Регламенту під час розгляду законопроектів, у частині їх остаточного прийняття, а також про порушення під час внесення пропозицій і поправок до законопроекту та їх розгляд комітетом.

Окрім того, до комітету надійшли заяви про порушення Регламенту у частині строків підготовки законопроекту та надання супровідних документів до нього. Також було заявлено про порушення Регламенту під час прийняття проектів постанов що стосуються закону про Державний бюджет України.

“Комітетом розглянуто 10 заяв народних депутатів України в контексті розгляду проектів постанов ВРУ про скасування рішень ВРУ. Окремо секретаріат Комітету звертає увагу, що комітет надає висновок не на заяву народного депутата України, а на проект постанови ВРУ про скасування відповідного рішення ВРУ щодо доцільності прийняття чи відхилення такого проекту постанови”, — повідомили в Апараті ВРУ.

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Загалом, за час роботи ВРУ дев’ятого скликання, комітетом розглянуто 11 проектів постанов ВРУ про скасування рішень ВРУ, ухвалено відповідні висновки і надіслано їх на розгляд ВРУ.

Як повідомили в Апараті ВРУ, заяви надійшли від народних депутатів фракції “Європейська солідарність”, зокрема, від Михайла Бондара, Миколи Величковича, Володимира В’ятровича, Артура Герасимова, Ірини Геращенко, Олексія Гончаренка, Михайла Забродського, Іванни Климпуш-Цинцадзе, Миколи Княжицького, Руслана Князевича, Степана Кубіва, Ірини Луценко, Ростислава Павленка, Максима Савросова, Олега Синютки, Софії Федини та Ірини Фріз. Окрім того, від нардепів Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” Вадима Івченка та Олексія Кучеренка, а також нардепа від “ОПЗЖ” від Михайла Папієва.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Верховній Раді зареєстрований законопроект про внесення змін до Регламенту ВР щодо удосконалення законодавчої процедури № 2691, яким пропонується голосувати за законопроекти лише в четвер.