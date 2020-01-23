Нарушение Регламента ВР: на что жалуются нардепы

КИЕВ. 23 января. УНН. В парламентский комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации ВРУ, по состоянию на 17 января 2020 года, поступило 10 заявлений от нардепов различных политических фракций о нарушении Регламента. Об этом УНН сообщили в Аппарате Верховной Рады Украины в ответ на запрос.