Нарушение Регламента ВР: на что жалуются нардепы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В парламентский комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации ВРУ, по состоянию на 17 января 2020 года, поступило 10 заявлений от нардепов различных политических фракций о нарушении Регламента. Об этом УНН сообщили в Аппарате Верховной Рады Украины в ответ на запрос.
Так, по данным Аппарата ВРУ, по состоянию на 17 января 2020 года, в парламентский комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ поступило 10 заявлений от нардепов о нарушении Регламента ВР. Заявления поступили по поручению главы ВРУ Дмитрия Разумкова.
В заявлениях нардепов говорится о нарушениях, в частности, ч. 4 ст. 102, ч. 1 ст.116, ч. 1 ст. 117, ч. 3 ст. 130, ч. 7 ст. 157 Регламента ВРУ.
Следовательно, народные депутаты заявили о нарушении Регламента при рассмотрении законопроектов, в части их окончательного принятия, а также о нарушениях во время внесения предложений и поправок к законопроектам и их рассмотрение комитетом.
Кроме того, в комитет поступили заявления о нарушении Регламента в части сроков подготовки законопроекта и предоставления сопроводительных документов к нему. Также было заявлено о нарушении Регламента во время принятия проектов постановлений касающихся закона о Государственном бюджете Украины.
"Комитетом рассмотрено 10 заявлений народных депутатов Украины в контексте рассмотрения проектов постановлений ВРУ об отмене решений ВРУ. Отдельно секретариат Комитета обращает внимание, что комитет предоставляет вывод не на заявление народного депутата Украины, а на проект постановления ВРУ об отмене соответствующего решения ВРУ о целесообразности принятия или отклонения такого проекта постановления", - сообщили в Аппарате ВРУ.
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В общем, за время работы ВРУ девятого созыва, комитетом рассмотрено 11 проектов постановлений ВРУ об отмене решений ВРУ, приняты соответствующие выводы и отправлены на рассмотрение ВРУ.
Как сообщили в Аппарате ВРУ, заявления поступили от народных депутатов фракции "Европейская солидарность", в частности, от Михаила Бондаря, Николая Величковича, Владимира Вятровича, Артура Герасимова, Ирины Геращенко, Алексея Гончаренко, Михаила Забродского, Иванны Климпуш-Цинцадзе, Николая Княжицкого, Руслан Князевич, Степана Кубива, Ирины Луценко, Ростислава Павленко, Максима Савросова, Олега Синютки, Софии Федины и Ирины Фриз. Кроме того, от нардепов Всеукраинского объединения "Батькивщина" Вадима Ивченко и Алексея Кучеренко, а также нардепа от "ОПЗЖ" Михаила Папиева.
Как ранее сообщалось в УНН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Регламент ВР относительно усовершенствования законодательной процедуры № 2691, которым предлагается голосовать за законопроекты только в четверг.