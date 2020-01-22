Стефанчук розповів, чому Арахамія відкликав законопроект про зміни до Регламенту ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відкликав законопроект про зміни до регламенту ВР через те, що одна норма не знаходила підтримки у фракції. Про це заявив сьогодні під стінами Ради перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, чому голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відкликав законопроект про внесення змін до регламенту ВР, Стефанчук відповів: "Відкликано було тому, що там була одна норма, яка не знаходила підтримки у фракції, це розподіл днів - понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, з голосуванням в четвер. Всі сказали, що це несе певні ризики для того, що може бути відсутність в залі людей, ця норма була відсунута. Але по всіх інших загальне розуміння є. Це було єдиною причиною".
Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відкликав законопроект про зміни до Регламенту ВР через порушення конституційних норм.