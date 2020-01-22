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Стефанчук рассказал, почему Арахамия отозвал законопроект об изменениях в Регламент ВР

Киев • УНН

 • 13910 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отозвал законопроект об изменениях в регламент ВР из-за того, что одна норма не находила поддержки во фракции. Об этом заявил сегодня под стенами Рады первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

Стефанчук рассказал, почему Арахамия отозвал законопроект об изменениях в Регламент ВР

Отвечая на вопрос, почему глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отозвал законопроект о внесении изменений в регламент ВР, Стефанчук ответил: "Отозвано было потому, что там была одна норма, которая не находила поддержки во фракции, это распределение дней - в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, с голосованием в четверг. Все сказали, что это несет определенные риски из-за того, что может быть отсутствие в зале людей, эта норма была отодвинута. Но по всем остальным общее понимание есть. Это было единственной причиной".

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что отозвал законопроект об изменениях в Регламент ВР через нарушение конституционных норм.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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