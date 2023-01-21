Португалія передасть Україні 14 бронетранспортерів М-113

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Крім того, Лісабон у рамках чергового пакету допомоги направить Києву різні боєприпаси, а також електрогенератори великої потужності та медикаменти.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав повідомлення про нові поставки зброї в Україну, адже це допоможе країні розпочати власні наступальні дії.

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму 1 млрд євро. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.