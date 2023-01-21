Португалия передаст Украине 14 бронетранспортеров М-113
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Власти Португалии приняли решение передать Украине 14 бронетранспортеров М-113, сообщает в пятницу агентство EFE со ссылкой на португальского министра обороны Элену Каррейраш. Об этом пишет УНН.
Детали
Кроме того, Лиссабон в рамках очередного пакета помощи направит Киеву различные боеприпасы, а также электрогенераторы большой мощности и медикаменты.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал сообщение о новых поставках оружия в Украину, ведь это поможет стране начать собственные наступательные действия.
Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму 1 млрд. евро. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.