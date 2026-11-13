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Порожні інформаційні кампанії НАБУ завдають Україні репутаційної шкоди, якою користується путін - Гайдай

Київ • УНН

 • 1546 перегляди

Порожні інформаційні кампанії НАБУ завдають Україні репутаційної шкоди, якою користується путін, - Гайдай.

Порожні інформаційні кампанії НАБУ завдають Україні репутаційної шкоди, якою користується путін - Гайдай

"Останнім часом часто чую закиди на адресу експертів, які вказують, що антикорупційні розслідування не можна перетворювати на політичний піар. Що ці "кримінальні трилери" із викриттями від НАБУ уже напряму шкодять національним інтересам, підривають переговорні позиції України, дискредитують не окремих посадовців, а всю країну. Але ж це насправді так" – написав у своїй Фейсбук-сторінці політичний експерт Валентин Гайдай - "Це навіть не експертні застереження – це вже доконаний факт".

"Сьогодні на перемовинах із спецпредставниками президента США Віткоффом і Кушнером кремлівський дід розповідає їм анекдоти, про НАБУ і "тумбочку". І посміхаючись натякає, що з Україною не можна мати справу, а нашу позицію не потрібно брати у розрахунок, бо тут всі "шахраї". 

Як трактувати ці "відосікі" від НАБУ, окрім не як інформаційну диверсію?

Ніхто не каже про те, що з корупцією не потрібно боротись або приховувати це від суспільства. Ви не знайдете жодної людини при розумі, яка б це стверджувала. Але мабуть всім вже очевидно, що із безкінечною "кампанійщиною" і інформаційним балаганом, на який НАБУ перетворює буквально кожну справу, потрібно завершувати.

Є певні і чітко визначені процедурні норми, правила ведення подібних справ. Є механізми інформування суспільства, які не будуть перетворювати таке інформування на "шок-контент" і допомагати ворогу дискредитувати нашу країну. Їх потрібно дотримуватись. Інакше те, що повинно лікувати просто нас вб’є", – переконаний експерт.

Лілія Подоляк

Суспільство
російська пропаганда
Валентин Гладких
Національне антикорупційне бюро України
Україна