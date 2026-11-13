Пустые информационные кампании НАБУ наносят Украине репутационный ущерб, которым пользуется путин, — Гайдай.

"В последнее время часто слышу упрёки в адрес экспертов, которые указывают, что антикоррупционные расследования нельзя превращать в политический пиар. Что эти "криминальные триллеры" с разоблачениями от НАБУ уже напрямую вредят национальным интересам, подрывают переговорные позиции Украины, дискредитируют не отдельных должностных лиц, а всю страну. Но ведь на самом деле это так" – написал на своей странице в Фейсбуке политический эксперт Валентин Гайдай – "Это даже не экспертные предостережения – это уже свершившийся факт".

"Сегодня на переговорах со спецпредставителями президента США Виткоффом и Кушнером кремлёвский дед рассказывает им анекдоты о НАБУ и "тумбочке". И, улыбаясь, намекает, что с Украиной нельзя иметь дело, а нашу позицию не нужно принимать в расчёт, потому что здесь все "мошенники".

Как трактовать эти "видосики" от НАБУ, если не как информационную диверсию?

Никто не говорит о том, что с коррупцией не нужно бороться или скрывать это от общества. Вы не найдёте ни одного здравомыслящего человека, который бы это утверждал. Но, наверное, всем уже очевидно, что с бесконечной "кампанейщиной" и информационным балаганом, в который НАБУ превращает буквально каждое дело, нужно заканчивать.

Есть определённые и чётко установленные процедурные нормы, правила ведения подобных дел. Существуют механизмы информирования общества, которые не будут превращать такое информирование в "шок-контент" и помогать врагу дискредитировать нашу страну. Их нужно соблюдать. Иначе то, что должно нас лечить, просто нас убьёт", – убеждён эксперт.