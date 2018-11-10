Порошенко звільнив першого заступника командувача Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Кривенка з посади першого заступника командувача Національної гвардії України. Про це йдеться в указі №364/2018, передає УНН.
“Звільнити Кривенка Олександра Васильовича з посади першого заступника командувача Національної гвардії України та зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії України”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Олександр Кривенко народився 20 квітня 1958 с. Глинськ Світловодського району Кіровоградської області.
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Освіта: в 1979 році закінчив Омський вище загальновійськове командне училище з золотою медаллю.
Проходив службу в Збройних силах СРСР, Національної гвардії України.
З 1998 року проходить службу у внутрішніх військах.
У 1999 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України з відзнакою.
Пройшов шлях від командира взводу до заступника командувача внутрішніх військ МВС України.
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У червні 2012 року призначений заступником начальника Головного управління — командувача внутрішніх військ — начальником штабу.
18 квітня 2014 Указом Президента України, призначений першим заступником командувача Національної гвардії України.
Відзначений державними нагородами: орденом Богдана Хмельницького III ступеня, медаллю “За Бойові Заслуги”, а також 21-й відомчої медаллю.
Є автором багатьох публікацій і навчальних посібників.