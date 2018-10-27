Президент призначив керівника управління СБУ у Донецькій і Луганській областях
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив керівником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях Олександра Карпенка. Про це йдеться в Указі Глави держави №347/2018, передає УНН.
“Призначити Карпенка Олександра Івановича начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях”, — йдеться в документі.
Також Глава держави призначив начальником Управління СБУ у Вінницькій області Олега Зозулю.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко призначив новим керівником Управління Служби безпеки України у Закарпатській області Володимира Пахнюка.