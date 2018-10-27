Президент назначил руководителя управления СБУ в Донецкой и Луганской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил руководителем Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях Александра Карпенко. Об этом говорится в Указе Главы государства №347/2018, передает УНН.
"Назначить Карпенко Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.
Также Глава государства назначил начальником Управления СБУ в Винницкой области Олега Зозулю.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко назначил новым руководителем Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Владимира Пахнюка.