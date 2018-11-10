Порошенко уволил первого заместителя командующего Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Кривенко с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины. Об этом говорится в указе №364/2018, передает УНН.
"Уволить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, что Александр Кривенко родился 20 апреля 1958 с. Глинск Светловодского района Кировоградской области.
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Образование: в 1979 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище с золотой медалью.
Проходил службу в Вооруженных силах СССР, Национальной гвардии Украины.
С 1998 года проходит службу во внутренних войсках.
В 1999 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины с отличием.
Прошел путь от командира взвода до заместителя командующего внутренних войск МВД Украины.
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В июне 2012 года назначен заместителем начальника Главного управления - командующего внутренних войск - начальником штаба.
18 апреля 2014 года Указом Президента Украины, назначен первым заместителем командующего Национальной гвардии Украины.
Отмечен государственными наградами: орденом Богдана Хмельницкого III степени, медалью "За Боевые Заслуги", а также 21-й ведомственной медалью.
Является автором многих публикаций и учебных пособий.