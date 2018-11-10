Порошенко уволил первого заместителя командующего Нацгвардии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106884 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113784 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151431 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145651 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137023 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172038 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко уволил первого заместителя командующего Нацгвардии

Порошенко уволил первого заместителя командующего Нацгвардии

Киев  •  УНН

 • 14034 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Кривенко с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины. Об этом говорится в указе №364/2018, передает УНН.

"Уволить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что Александр Кривенко родился 20 апреля 1958 с. Глинск Светловодского района Кировоградской области.

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Образование: в 1979 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище с золотой медалью.

Проходил службу в Вооруженных силах СССР, Национальной гвардии Украины.

С 1998 года проходит службу во внутренних войсках.

В 1999 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины с отличием.

Прошел путь от командира взвода до заместителя командующего внутренних войск МВД Украины.

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В июне 2012 года назначен заместителем начальника Главного управления - командующего внутренних войск - начальником штаба.

18 апреля 2014 года Указом Президента Украины, назначен первым заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

Отмечен государственными наградами: орденом Богдана Хмельницкого III степени, медалью "За Боевые Заслуги", а также 21-й ведомственной медалью.

Является автором многих публикаций и учебных пособий.

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