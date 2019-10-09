Порошенко знову не з’явився на допит у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко знову не з’явився на допит до Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні, яке торкається можливого неправомірного прийняття указів, які були підписані Президентом. Про це журналісту УНН повідомила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.
"Не з’явився", - повідомила Іванова, відповідаючи на питання, чи з’явився сьогодні Порошенко на допит до ДБР.
Нагадаємо, директор ДБР Роман Труба заявив, що сьогодні на 14:00 був запланований допит Порошенка. І це у кримінальному провадженні, в якому він ще жодного разу не допитувався.
3 жовтня Порошенко вкотре не з’явився на допит у ДБР.