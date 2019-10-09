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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Порошенка сьогодні викликали у ДБР - Труба

Київ • УНН

 • 11880 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. П’ятого президента України Петра Порошенка сьогодні викликали на допит в Державне бюро розслідувань. Про це під час брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент УНН.

Порошенка сьогодні викликали у ДБР - Труба

"Сьогодні у нас також день, коли Петро Порошенко викликається на допит. І це у кримінальному провадженні, в якому він ще жодного разу не допитувався. Провадження торкається можливого неправомірного прийняття указів, які були підписані Президентом. Саме ці укази були підставою для можливого скасування правовласності 775 фізичним особам, які вже довгий час володіють земельними ділянками і мають державні акти і користуються земельними ділянками", - сказав Труба.

З його слів, допит запланований сьогодні на 14:00.

Нагадаємо, 3 жовтня Порошенко вкотре не з’явився на допит у ДБР.

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