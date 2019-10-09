Порошенка сьогодні викликали у ДБР - Труба
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. П’ятого президента України Петра Порошенка сьогодні викликали на допит в Державне бюро розслідувань. Про це під час брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні у нас також день, коли Петро Порошенко викликається на допит. І це у кримінальному провадженні, в якому він ще жодного разу не допитувався. Провадження торкається можливого неправомірного прийняття указів, які були підписані Президентом. Саме ці укази були підставою для можливого скасування правовласності 775 фізичним особам, які вже довгий час володіють земельними ділянками і мають державні акти і користуються земельними ділянками", - сказав Труба.
З його слів, допит запланований сьогодні на 14:00.
Нагадаємо, 3 жовтня Порошенко вкотре не з’явився на допит у ДБР.