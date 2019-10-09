Порошенко сегодня вызвали в ГБР - Труба
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Пятого президента Украины Петра Порошенко сегодня вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом во время брифинга заявил директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"Сегодня у нас также день, когда Петр Порошенко вызывается на допрос. И это в уголовном производстве, в котором он еще ни разу не допрашивался. Производство касается возможного неправомерного принятия указов, подписанных Президентом. Именно эти указы были основанием для возможной отмены правасобственности 775 физическим лицам, которые уже долгое время обладают земельными участками и имеют государственные акты и пользуются земельными участками", - сказал Труба.
По его словам, допрос запланирован сегодня на 14:00.
Напомним, 3 октября Порошенко раз не явился на допрос в ГБР.