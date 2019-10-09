Порошенко снова не явился на допрос в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований в уголовном производстве, которое касается возможного неправомерного принятия указов, подписанных Президентом. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.
"Не явился", - сообщила Иванова, отвечая на вопрос, явился ли сегодня Порошенко на допрос в ГБР.
Напомним, директор ГБР Роман Труба заявил, что сегодня на 14:00 был запланирован допрос Порошенко. И это в уголовном производстве, в котором он еще ни разу не допрашивался.
3 октября Порошенко в который раз не явился на допрос в ГБР.