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Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

Киев • УНН

 • 11674 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований в уголовном производстве, которое касается возможного неправомерного принятия указов, подписанных Президентом. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

"Не явился", - сообщила Иванова, отвечая на вопрос, явился ли сегодня Порошенко на допрос в ГБР.

Напомним, директор ГБР Роман Труба заявил, что сегодня на 14:00 был запланирован допрос Порошенко. И это в уголовном производстве, в котором он еще ни разу не допрашивался.

3 октября Порошенко в который раз не явился на допрос в ГБР.

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