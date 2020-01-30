Порошенко завтра не прийде на допит у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. П’ятий Президент України Петро Порошенко не прийде на допит до Державного бюро розслідувань 31 січня. Про це повідомила пресслужба його партії “Європейська солідарність” на сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, за словами його адвоката Ігоря Голованя, Порошенко буде у відрядженні за межами України до 3 лютого.
“П’ятий Президент України Петро Порошенко до пізнього вечора 3 лютого 2020 року знаходиться у відрядженні за межами України і не може прибути за викликом з поважної причини”, — йдеться у повідомленні адвоката.
Головань зазначив, що Порошенко попереджав слідчих про своє відрядження і 24 січня був готовий свідчити у всіх провадженнях.
Варто зазначити, що на 31 січня призначений допит Порошенка як свідка у “справі українських моряків”. Йдеться про перехід українських кораблів “Бердянськ”, “Нікополь” та “Яни Капу” у листопаді 2018 року з Одеси до Маріуполя, під час якого у Керченській протоці російські кораблі обстріляли і захопили українські судна.
У партії повідомили, що Порошенко дасть свідчення у цій справі вже після повернення з відрядження.
Як раніше повідомляв УНН, наступний допит Порошенка в ДБР запланований на 31 січня.
Нагадаємо, що 24 січня Порошенко прийшов на допит до ДБР.