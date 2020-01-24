Наступний допит Порошенка в ДБР запланований на 31 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Наступний допит п’ятого президента України Петра Порошенка в Державному бюро розслідувань запланований на 31 січня. Про це журналістам заявив Порошенко, передає УНН.
"Сьогодні понад годину велася дискусія про те, що вони відмовляються мене допитувати… Сьогодні мали бути дії, але не відбулися – по моряках, і вони чекають, що ми ще раз прийдемо… Вони призначили допит на 31 січня", - сказав Порошенко.
Порошенко, зазначив, що якщо буде в Україні то прийде на допит.
"Якщо, я буду в країні, я точно прийду", - додав Порошенко.
Нагадаємо, Порошенко на фоні мітингу прийшов на допит до ДБР у справі про мінські угоди.
Як повідомлялося, ДБР готує Порошенку примусовий привід на допит.
Як повідомили у ДБР, п’ятого президента України Петра Порошенка як свідка у низці кримінальних проваджень викликали на чергові допити до Державного бюро розслідувань — 21 та 24 січня.
Раніше ДБР оприлюднило перелік справ, у яких фігурує Порошенко.