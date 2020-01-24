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Наступний допит Порошенка в ДБР запланований на 31 січня

Київ • УНН

 • 17786 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Наступний допит п’ятого президента України Петра Порошенка в Державному бюро розслідувань запланований на 31 січня. Про це журналістам заявив Порошенко, передає УНН.

Наступний допит Порошенка в ДБР запланований на 31 січня

"Сьогодні понад годину велася дискусія про те, що вони відмовляються мене допитувати… Сьогодні мали бути дії, але не відбулися – по моряках, і вони чекають, що ми ще раз прийдемо… Вони призначили допит на 31 січня", - сказав Порошенко.

Порошенко, зазначив, що якщо буде в Україні то прийде на допит.

"Якщо, я буду в країні, я точно прийду", - додав Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко на фоні мітингу прийшов на допит до ДБР у справі про мінські угоди.

Як повідомлялося, ДБР готує Порошенку примусовий привід на допит.

Як повідомили у ДБР, п’ятого президента України Петра Порошенка як свідка у низці кримінальних проваджень викликали на чергові допити до Державного бюро розслідувань — 21 та 24 січня.

Раніше ДБР оприлюднило перелік справ, у яких фігурує Порошенко.

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