Следующий допрос Порошенко в ГБР запланирован на 31 января
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Следующий допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований запланирован на 31 января. Об этом журналистам заявил Порошенко, передает УНН.
"Сегодня более часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать... Сегодня должны были быть действия, но не состоялись - по морякам, и они ждут, что мы еще раз придем... Они назначили допрос на 31 января", - сказал Порошенко.
Порошенко отметил, что если будет в Украине то придет на допрос.
"Если я буду в стране, я точно приду", - добавил Порошенко.
Напомним, Порошенко на фоне митинга пришел на допрос в ГБР по делу о минских соглашениях.
Как сообщалось, ГБР готовит Порошенко принудительный привод на допрос.
Как сообщили в ГБР, пятого президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по ряду уголовных производств вызвали на очередные допросы в Государственное бюро расследований - 21 и 24 января.
Ранее ГБР обнародовал перечень дел, в которых фигурирует Порошенко.