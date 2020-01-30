Порошенко завтра не придет на допрос в ГБР

Так, по словам его адвоката Игоря Голованя, Порошенко будет в командировке за пределами Украины до 3 февраля.

"Пятый Президент Украины Петр Порошенко до позднего вечера 3 февраля 2020 будет находится в командировке за пределами Украины и не может прибыть по вызову по уважительной причине", - говорится в сообщении адвоката.

Головань отметил, что Порошенко предупреждал следователей о своей командировке и 24 января был готов свидетельствовать во всех производствах.

Стоит отметить, что на 31 января назначен допрос Порошенко в качестве свидетеля по "делу украинских моряков". Речь идет о переходе украинских кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в ноябре 2018 года с Одессы в Мариуполь, во время которого в Керченском проливе российские корабли обстреляли и захватили украинские суда.

В партии сообщили, что Порошенко даст показания по этому делу уже после возвращения из командировки.

Как ранее сообщал УНН, следующий допрос Порошенко в ГБР запланирован на 31 января.

Напомним, что 24 января Порошенко пришел на допрос к ГБР.