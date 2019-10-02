Порошенко розповів, про що говорив із Джуліані
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. П'ятий Президент України Петро Порошенко заявив, що обговорював з особистим адвокатом президента Трампа Руді Джуліані інвестиції в 2017 році, але ніколи не обговорював українські компанії ні з однією офіційною особою США, передає УНН з посиланням на AP.
"Ми безумовно не хочемо брати участь в політичному процесі в Сполучених Штатах", - заявив в середу журналістам Порошенко.
Він наголосив, що зустрівся з Джуліані в 2017 році як з "другом України", і вони обговорювали "політичну підтримку і інвестиції", не більше.
"Ми ніколи не говорили про комерційні компанії з Трампом, колишнім президентом Бараком Обамою, нинішнім кандидатом в президенти від демократів Джо Байденом або будь-якими офіційними особами США", - сказав Порошенко.
Він також заявив, що не знав, що Джуліані зустрічався з тодішнім українським прокурором Юрієм Луценком.
Як повідомляв УНН, напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи не зустрічався і не спілкувався по телефону з адвокатом президента США Руді Джуліані.
Нагадаємо, в скарзі інформатора, опублікованій комітетом з розвідки Палати представників Конгресу США, говориться, що особистий адвокат президента США Руді Джуліані після телефонної розмови українського і американського лідерів Володимира Зеленського і Дональда Трампа нібито зв'язувався з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом і головою СБУ Іваном Бакановим в приватному порядку, а також їздив у Мадрид для особистої зустрічі з радником Зеленського Андрієм Єрмаком.