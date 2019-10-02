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Порошенко рассказал, о чем говорил с Джулиани

Киев • УНН

 • 13091 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Пятый президент Украины Пётр Порошенко заявил, что обсуждал с личным адвокатом президента Трампа Руди Джулиани инвестиции в 2017 году, но никогда не обсуждал украинские компании ни с одним официальным лицом США, передаёт УНН со ссылкой на AP.

Порошенко рассказал, о чем говорил с Джулиани

“Мы определенно не хотим участвовать в политическом процессе в Соединенных Штатах”, — заявил в среду журналистам Порошенко.

Он заявил, что встретился с Джулиани в 2017 году как с “другом Украины”, и они обсуждали “политическую поддержку и инвестиции”, не более.

“Мы никогда не говорили о коммерческих компаниях” с Трампом, бывшим президентом Бараком Обамой, нынешним кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом или “любыми официальными лицами США”, — сказал Порошенко.

Он также заявил, что не знал, что Джулиани встречался с тогдашним украинским прокурором Юрием Луценко.

Как сообщал УНН, накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не встречался и не общался по телефону с адвокатом президента США Руди Джулиани.

Напомним, в жалобе информатора, опубликованной комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США, говорится, что личный адвокат президента США Руди Джулиани после телефонного разговора украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа якобы связывался с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом и головой СБУ Иваном Бакановым в частном порядке, а также ездил в Мадрид для личной встречи с советником Зеленского Андреем Ермаком. 

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