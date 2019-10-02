Порошенко рассказал, о чем говорил с Джулиани

КИЕВ. 2 октября. УНН. Пятый президент Украины Пётр Порошенко заявил, что обсуждал с личным адвокатом президента Трампа Руди Джулиани инвестиции в 2017 году, но никогда не обсуждал украинские компании ни с одним официальным лицом США, передаёт УНН со ссылкой на AP.