Порошенко розповів, коли підпише кодекс з процедур банкрутства

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко пообіцяв підписати Кодекс України з процедур банкрутства протягом двох тижнів після того, як він надійде до Адміністрації, за умови його відповідності раніше задекларованому. Про це він заявив під час зустрічі з представниками українських та міжнародних бізнес-асоціацій, передає кореспондент УНН.