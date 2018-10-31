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Порошенко розповів, коли підпише кодекс з процедур банкрутства

Порошенко розповів, коли підпише кодекс з процедур банкрутства

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко пообіцяв підписати Кодекс України з процедур банкрутства протягом двох тижнів після того, як він надійде до Адміністрації, за умови його відповідності раніше задекларованому. Про це він заявив під час зустрічі з представниками українських та міжнародних бізнес-асоціацій, передає кореспондент УНН.

“Я хочу подякувати парламенту, який нещодавно ухвалив Кодекс України з питань процедур банкрутства. Він ще не надійшов до АП, на жаль. Я не мав можливість його уважно вивчити, але хочу наголосити, якщо все буде, як було задекларовано — я збираюсь його підписати протягом двох тижнів. Він вступить у дію — це суттєвий крок щодо вирішення питання про відновлення платоспроможності платника і забезпечення ефективних швидких процедур банкрутства”, — повідомив П.Порошенко.

Зазначимо, наразі на сайті Верховної Ради вказується, що поект Кодексу України з процедур банкрутства готується на підпис.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня парламент схвалив у другому читанні та в цілому Кодекс України з процедур банкрутства.

Нагадаємо, Україна піднялась на 71-е місце в рейтингу Doing Business.

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